В Ряжском районе задержали 22-летнего пьяного водителя

Нарушителя на автомобиле «ВАЗ 2111» остановили на 302-ом километре автодороги Р-22 «Каспий».

В Ряжском районе задержали 22-летнего пьяного водителя. Об этом во вторник, 11 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя на автомобиле «ВАЗ 2111» остановили на 302-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». При общении с водителем полицейские обнаружили у него характерные признаки алкогольного опьянения. Это же подтвердил алкотестер — у водителя обнаружили 1,580 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и составили на него протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф.