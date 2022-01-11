В Рязанском районе при столкновении ВАЗа и грузовика пострадал мужчина

Авария случилась в понедельник, 10 января.

В Рязанском районе ВАЗ столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил сайт регионального УМВД .

Авария случилась в понедельник, 10 января, примерно в 5:50, на 531 километре трассы Р132 «Золотое кольцо».

По предварительным данным, 23-летний рязанец на ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в грузовик MAN с полуприцепом «Крона».

В результате аварии водитель легковушки получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту происшествия проводится проверка.