В Рязанской области за сутки зафиксировали 12 смертей от коронавируса

Данные на вторник, 11 января, от федерального оперштаба.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 12 смертей от коронавируса. Данные на вторник, 11 января, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 2 640.

За сутки коронавирус выявили у 78 человек. С начала пандемии их число составило 62 477. За сутки выздоровели 131 человек, всего число вылечившихся достигло 57 989.

В России за сутки выявили 17 525 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии заболели 10 684 204.

За сутки выздоровели 25 216 человек. С начала пандемии вылечились 9 732 018 человек.

За сутки скончались 783 человека, всего — 317 687.