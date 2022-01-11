В Рязанской области три человека за сутки стали жертвами интернет-мошенников

Об этом во вторник, 11 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязанской области три человека за сутки стали жертвами интернет-мошенников. Об этом во вторник, 11 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Люди обратились в органы внутренних дел и заявили, что стали жертвами мошенников. Так, 18-летняя рязанка на сайте объявлений планировала купить фотовспышку. Девушке понравились характеристики товара и низкая цена, после чего она связалась с продавцом. Ей направили интернет-ссылку для перевода денег, куда она ввела свои банковские данные, после чего у нее с карты списали более 15 тысяч рублей. Однако после перевода продавец перестал выходить на связь.

На подобную схему попалась 37-летняя воспитатель детского сада в Скопинском районе. Женщину обманули на 14 тысяч рублей в попытке приобрести автомагнитолу через интернет.

Самую крупную сумму потерял рязанский школьник — он отдал мошенникам 21 тысячу рублей. 16-летний подросток планировал купить фен в интернет-магазине.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела. Полиция ищет преступников.