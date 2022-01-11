В Рязанской области ожидается метель и гололедица
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.
В Рязанской области ожидается метель и гололедица. Прогноз погоды
В среду, 12 января, на территории Рязанской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем будет идти умеренный снег, местами ожидаются метели. На дорогах области сохранится гололедица и снежные заносы.
Ветер северо-восточный, 6-11 метров в секунду, днем порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -17, -12 градусов, днем -12, -7 градусов.