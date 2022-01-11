В Рязани прошло награждение победителей творческого конкурса СМИ «Хрустальный журавль»

Всего в 28 номинациях жюри рассмотрело более 1 000 работ. Свыше 50 участников получили награды.

В Рязани прошло награждение победителей творческого конкурса СМИ «Хрустальный журавль». Награды 18 областного творческого конкурса вручил победителям губернатор Николай Любимов. Церемония прошла в региональном правительстве.

«Хрустальный журавль» для рязанского журналистского сообщества — это своего рода смотр творческих работ, — сказал Николай Любимов. — Конкурс позволяет собрать, оценить и представить коллегам самые лучшие материалы: статьи, сюжеты, телепрограммы, рубрики, творческие спецпроекты. Это стимулирует, помогает держать достойную планку, ориентирует на новые достижения".

Любимов поздравил представителей СМИ с заслуженными наградами и поблагодарил всех за большой труд.

Всего в 28 номинациях жюри рассмотрело более 1 000 работ. Свыше 50 участников получили награды.

Лучшей работой конкурса жюри признало совместный проект издательства «Пресса» и газеты «Комсомольская правда-Рязань», фильм «Дорога домой».