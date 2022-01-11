В Рязани для уборки снега задействовали технику строительных компаний и дорожных организаций

В городе продолжили ликвидировать последствия сильного снегопада и усилили контроль за уборкой территорий.

В Рязани для уборки снега задействовали технику строительных компаний и дорожных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В городе продолжили ликвидировать последствия сильного снегопада и усилили контроль за уборкой территорий.

Во вторник, 11 января, МКУ «Управление по делам территорий» и контрольно-аналитическое управление проехались по 467 адресам и выдали по нарушениям 164 уведомления и пять актов. За наледь и сосульки на управляющие компании составят протоколы.

Также сообщается, что предприятия потребительского сектора и промышленные организации расширили зону уборки. Всего за день они убрали более 50 муниципальных территорий.