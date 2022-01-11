В России снизили проходной балл ЕГЭ впервые за десять лет

Теперь проходной балл для прохождения на бюджет по программам бакалавриата и специалитета очной формы составил 70,3 и снизился на 0,5.

В России снизили проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет впервые за десять лет. Об этом во вторник, 11 января, сообщило РБК со ссылкой на ежегодный мониторинг качества приема в российские вузы за 2021 год, подготовленный НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки Р. Ф. .

Теперь проходной балл для прохождения на бюджет по программам бакалавриата и специалитета очной формы составил 70,3 и снизился на 0,5.

В регионах также зафиксировали снижение среднего балла — с 67,5 до 66,9.

Увеличился проходной балл на бюджет в Москве и области — с 80,3 до 80,7, а также в Санкт-Петербурге и области — с 79,5 до 80,2.