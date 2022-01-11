В России скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Двукратному олимпийскому чемпиону было 70 лет.

В России скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Об этом во вторник, 11 января, РИА Новостям заявил руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Константин Бойцов.

Двукратному олимпийскому чемпиону было 70 лет.

«Сегодня утром все случилось. Дело не в коронавирусе, он простудился. У него с легкими все было не очень хорошо, воспаление не первый раз уже. Он все любил сам от этого дела лечиться. Совсем недавно его награждали Орденом Дружбы на 70-летний юбилей», — сказал Бойцов.

В 1980 году Алябьев завоевал две золотые медали на зимней Олимпиаде в американском городе Лейк-Плэсид. Также на Играх-1980 он взял бронзу в спринте.

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