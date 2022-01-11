В России скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
Двукратному олимпийскому чемпиону было 70 лет.
В России скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Об этом во вторник, 11 января,
Двукратному олимпийскому чемпиону было 70 лет.
«Сегодня утром все случилось. Дело не в коронавирусе, он простудился. У него с легкими все было не очень хорошо, воспаление не первый раз уже. Он все любил сам от этого дела лечиться. Совсем недавно его награждали Орденом Дружбы на 70-летний юбилей», — сказал Бойцов.
В 1980 году Алябьев завоевал две золотые медали на зимней Олимпиаде в американском городе Лейк-Плэсид. Также на Играх-1980 он взял бронзу в спринте.
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