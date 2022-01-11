В рязанском дворе машина «скорой» застряла в сугробе

Инцидент произошел в районе дома № 90 корпус 1 по улице Большой.

В рязанском дворе машина «скорой» застряла в сугробе. Об этом рассказали очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в районе дома № 90 корпус 1 по улице Большой. По словам пользователей, по двору невозможно проехать. Они отметили, что ждут представителей коммунальных служб «второй день».

«Снег закончился, может быть, пора уже почистить. Проехать невозможно», — сказано в посте.