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В рязанском дворе машина «скорой» застряла в сугробе
Инцидент произошел в районе дома № 90 корпус 1 по улице Большой.

В рязанском дворе машина «скорой» застряла в сугробе. Об этом рассказали очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в районе дома № 90 корпус 1 по улице Большой. По словам пользователей, по двору невозможно проехать. Они отметили, что ждут представителей коммунальных служб «второй день».

«Снег закончился, может быть, пора уже почистить. Проехать невозможно», — сказано в посте.