В Новосибирской области при пожаре в жилом доме погибли женщина и двое детей

Возгорание случилось утром вторника, 11 января.

В Новосибирской области при пожаре в жилом доме погибли женщина и двое детей. Об этом сообщило РИА Новости .

Возгорание в доме в поселке Станционно-Ояшинский произошло утром вторника, 11 января. На момент прибытия пожарных горели одна из квартир и кровля. Частично обрушилась крыша. По предварительным данным, площадь возгорания — 120 квадратных метров.

«Самостоятельно эвакуировались из здания десять человек. Не пострадали. Также самостоятельно покинувший горящую квартиру мужчина указал, что в доме могли остаться супруга, предварительно, с двумя внуками», — сообщили журналистам в главке МЧС.

В прокуратуре изданию рассказали о гибели женщины с двумя детьми. На место выехал прокурор Мошковского района.

«Прокурорская проверка назначена. Будет оценена деятельность органов местного самоуправления и ответственных лиц по профилактике пожарной безопасности, а также по установке пожарных датчиков. Под надзором прокуратуры будут проведены мероприятия по расселению граждан из дома», — сообщили в надзорном ведомстве.

По словам представителей ГУ МЧС, локализация пожара заняла около часа. Для ликвидации открытого горения потребовалось еще 44 минуты.