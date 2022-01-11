В Нижегородской области пьяная женщина выкинула своего двухлетнего внука из окна

Ребенок упал в сугроб и умер от переохлаждения.

В Нижегородской области пьяная женщина выкинула своего двухлетнего внука из окна. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 8 января в городе Выкса на улице Центральной. Вечером 62-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения выбросила своего двухлетнего внука с пятого этажа через окно.

Ребенок упал в сугроб и умер от переохлаждения. Его тело нашли только на следующий день.

Женщину задержали, против нее возбудили уголовное дело по пункту в части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Фото СУ СКР по Нижегородской области