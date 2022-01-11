В Кремле рассказали, как страну готовят к новой волне COVID-19

О том, какие меры принимает правительство, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В России готовятся к новой волне COVID-19. О том, какие меры принимает правительство, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привела « Газета.ru ».

Песков напомнил, что правительство изначально было готово к распространению штамма «омикрон» в России. При составлении пропорции для расчета распространения «омикрона» нужно учитывать численность населения страны. Представитель Кремля также подчеркнул, что в стране живет меньше людей, чем в США. При этом нынешняя ситуация представляет «большую опасность», но является реальностью.

«Это прогнозировалось правительством», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также заверил, что страну готовили к возможной очередной волне и предпринимали соответствующие меры.