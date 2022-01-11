В ГИБДД назвали виновника ДТП на путепроводе Первомайского проспекта

Авария случилась во вторник, 11 января. На дороге столкнулись маршрутка и полицейский грузовик.

В ГИБДД назвали виновника ДТП на путепроводе Первомайского проспекта. Об этом во вторник, 11 января, сообщила пресс-служба управления.

На дороге столкнулись маршрутка и полицейский грузовик. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, в аварии виновен водитель микроавтобуса.

«По предварительной информации, водитель микроавтобуса отвлекся от управления ТС, вследствие чего допустил столкновение со служебным автомобилем подразделения УМВД России по Рязанской области», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ДТП никто не пострадал.