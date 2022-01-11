В Алтайском крае неизвестные расстреляли 53 лошадей

По предварительным подсчетам, ущерб составил около пяти миллионов рублей. Ситуацию на контроль взяла полиция.

В Алтайском крае неизвестные расстреляли 53 лошадей. Об этом во вторник, 11 января, сообщила « КП ».

Инцидент случился на пастбище между селами Солоновка и Камышенка. По словам владельца лошадей Николая Дрокова, животные были на свободном выпасе — самостоятельно добывали себе корм.

В числе погибших лошадей были беременные кобылы и кобылы с жеребятами.

«Мы проверяли их 2-3 раза в неделю. Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены. Их загнали в угол и снайперски расстреляли — по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек какой-то, зверь — так даже фашисты не поступали», — рассказал Николай Дроков.

По предварительным подсчетам, ущерб составил около пяти миллионов рублей. Ситуацию на контроль взяла полиция.

Местные жители утверждают, что подобное случается в их местности не в первый раз. Ранее неизвестные расстреляли семь лошадей. Владельцы животных не думают на конкурентов, однако подозрения падают на местных жителей — ранее люди были недовольны, что его лошади втаптывают посевы.