В Алтайском крае неизвестные расстреляли 53 лошадей. Об этом во вторник, 11 января, сообщила «
Инцидент случился на пастбище между селами Солоновка и Камышенка. По словам владельца лошадей Николая Дрокова, животные были на свободном выпасе — самостоятельно добывали себе корм.
В числе погибших лошадей были беременные кобылы и кобылы с жеребятами.
«Мы проверяли их 2-3 раза в неделю. Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены. Их загнали в угол и снайперски расстреляли — по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек какой-то, зверь — так даже фашисты не поступали», — рассказал Николай Дроков.
По предварительным подсчетам, ущерб составил около пяти миллионов рублей. Ситуацию на контроль взяла полиция.
Местные жители утверждают, что подобное случается в их местности не в первый раз. Ранее неизвестные расстреляли семь лошадей. Владельцы животных не думают на конкурентов, однако подозрения падают на местных жителей — ранее люди были недовольны, что его лошади втаптывают посевы.