В 2022 году в России появится беспилотное такси

Сервис запустят в начале 2022 года, после получения официального разрешения.

В 2022 году в России появится беспилотное такси. Об этом пишут «Ведомости».

Представитель компании «Яндекс» Юлия Швейко рассказала, что сервис запустят в начале 2022 года, после получения официального разрешения. Первые беспилотники с водителями-испытателями появятся на 18 улицах Москвы, на территории Сколкова, Иннополиса и центра «Сириус» в Краснодарском крае.

«На первом этапе автомобили будут перемещаться между заранее определенными точками посадки и высадки, это десятки точек по всему району Ясенево», — рассказала Швейко и подчеркнула, что цена будет приближена к поездке на обычном такси.

Вначале заказать такое такси смогут те, кто отправить заявку для участия в тестировании, а в дальнейшем — все желающие.