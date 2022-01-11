В 2022 году в России появится беспилотное такси
Сервис запустят в начале 2022 года, после получения официального разрешения.
В 2022 году в России появится беспилотное такси. Об этом
Представитель компании «Яндекс» Юлия Швейко рассказала, что сервис запустят в начале 2022 года, после получения официального разрешения. Первые беспилотники с водителями-испытателями появятся на 18 улицах Москвы, на территории Сколкова, Иннополиса и центра «Сириус» в Краснодарском крае.
«На первом этапе автомобили будут перемещаться между заранее определенными точками посадки и высадки, это десятки точек по всему району Ясенево», — рассказала Швейко и подчеркнула, что цена будет приближена к поездке на обычном такси.
Вначале заказать такое такси смогут те, кто отправить заявку для участия в тестировании, а в дальнейшем — все желающие.