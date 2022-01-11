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Умер глава Европарламента Давид Сассоли
Политику было 65 лет.

Умер председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Об этом в прямом эфире телеканала RaiNews24 сообщил его пресс-секретарь Роберто Куилло, пишет РИА Новости.

По его словам, политик умер в онкологическом центре итальянского города Авиано во вторник, 11 января, в 1:15 по местному времени. Сассоли было 65 лет.

Ранее Куилло сообщал, что 26 декабря спикер Европарламента оказался в больнице из-за осложнения, вызванного дисфункцией имунной системой.

Давид Сассоли возглавлял Европейский парламент с 3 июля 2019 года. До политической карьеры он работал журналистом.