У рязанца нашли обрез охотничьего ружья, который он незаконно хранил на работе

Мужчина занимал пост руководителя одной из коммерческих организаций в регионе.

У рязанца нашли обрез охотничьего ружья, который он незаконно хранил на работе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативникам стало известно, что 58-летний житель Рязанского района незаконно хранит у тебя огнестрельное оружие. Мужчина занимал пост руководителя одной из коммерческих организаций в регионе.

Суд выдал разрешение на осмотр его рабочего кабинета. Там нашли обрез охотничьего ружья 16 калибра и несколько патронов. Оружие изъяли.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).