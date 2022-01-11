У рязанца нашли обрез охотничьего ружья, который он незаконно хранил на работе
Мужчина занимал пост руководителя одной из коммерческих организаций в регионе.
У рязанца нашли обрез охотничьего ружья, который он незаконно хранил на работе. Об этом
Оперативникам стало известно, что 58-летний житель Рязанского района незаконно хранит у тебя огнестрельное оружие. Мужчина занимал пост руководителя одной из коммерческих организаций в регионе.
Суд выдал разрешение на осмотр его рабочего кабинета. Там нашли обрез охотничьего ружья 16 калибра и несколько патронов. Оружие изъяли.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).