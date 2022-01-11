Рязанские полицейские помогли одиноким пенсионерам очистить территории от снега

Об этом во вторник, 11 января, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Рязанские полицейские помогли одиноким пенсионерам очистить территории от снега. Об этом во вторник, 11 января, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, уполномоченные полиции в селе Дубровичи помогли участнику войны, инвалиду I группы Вере Ивановне Решетиной. Они прочистили тропинки от дома до калитки, а также сделали подходы к сарям.

Подобные мероприятия проводятся во всех районах Рязанской области.