Рязанская область получит более 23 миллионов на медуслуги для пенсионеров

В Рязанскую область поступят более 23 миллионов рублей из федерального бюджета на оказание медико-социальных услуг пожилым людям. Об этом заявил председатель бюджетного комитета Госдумы, депутат Госдумы от Рязанского региона, сопредседатель комиссии Андрей Макаров.
По словам депутата, комиссия Федерального Собрания одобрила предложения о выделении средств из федерального бюджета для Рязанской области. Деньги пойдут на софинансирование расходов для пилотного проекта «Старшее поколение». Планируется, что таким образом удастся вовлечь частные медорганизации в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.
«Работа ведется по поручению
В свою очередь губернатор Николай Любимов подчеркнул, что эти средства помогут решить важный социальный вопрос.
«Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы средства были потрачены эффективно, а результаты данного пилотного проекта жители Рязанского региона смогли увидеть как можно быстрее», — заключил Николай Любимов.