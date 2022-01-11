Рязанская область получит более 23 миллионов на медуслуги для пенсионеров

Деньги пойдут на софинансирование расходов для пилотного проекта «Старшее поколение». Планируется, что таким образом удастся вовлечь частные медорганизации в оказании медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.

В Рязанскую область поступят более 23 миллионов рублей из федерального бюджета на оказание медико-социальных услуг пожилым людям. Об этом заявил председатель бюджетного комитета Госдумы, депутат Госдумы от Рязанского региона, сопредседатель комиссии Андрей Макаров.

По словам депутата, комиссия Федерального Собрания одобрила предложения о выделении средств из федерального бюджета для Рязанской области. Деньги пойдут на софинансирование расходов для пилотного проекта «Старшее поколение». Планируется, что таким образом удастся вовлечь частные медорганизации в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.

«Работа ведется по поручению Президента Р. Ф. в рамках федерального проекта „Старшее поколение“ национального проекта „Демография“. Сумма дополнительных средств составит 23 млн. 337 тыс. рублей», — уточнил Андрей Макаров.

В свою очередь губернатор Николай Любимов подчеркнул, что эти средства помогут решить важный социальный вопрос.

«Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы средства были потрачены эффективно, а результаты данного пилотного проекта жители Рязанского региона смогли увидеть как можно быстрее», — заключил Николай Любимов.