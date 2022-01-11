Рязанка рассказала о двухметровых сосульках в центре города

Они висят с декабря на доме на улице Есенина.

В центре Рязани засняли двухметровые сосульки. Об этом сообщили в соцсети Instagram в понедельник, 10 января.

По словам пользовательницы, сосульки висят на доме № 69 по улице Есенина с декабря. Она отметила, что около здания ходят в основном «одни бабули». «Кто будет судиться с ТСЖ, если эти громадины, не дай Бог, упадут на них?», — написала девушка в stories.

Помимо этого, рязанка обратилась к администрации города. «О какой программе благоустройства может идти речь, если вы элементарно не можете жителям обеспечить безопасность?» — подчеркнула она.

Фото — instagram-аккаунт abuela_pequena