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Рязанка рассказала о двухметровых сосульках в центре города
Они висят с декабря на доме на улице Есенина.

В центре Рязани засняли двухметровые сосульки. Об этом сообщили в соцсети Instagram в понедельник, 10 января.

По словам пользовательницы, сосульки висят на доме № 69 по улице Есенина с декабря. Она отметила, что около здания ходят в основном «одни бабули». «Кто будет судиться с ТСЖ, если эти громадины, не дай Бог, упадут на них?», — написала девушка в stories.

Помимо этого, рязанка обратилась к администрации города. «О какой программе благоустройства может идти речь, если вы элементарно не можете жителям обеспечить безопасность?» — подчеркнула она.

Фото — instagram-аккаунт abuela_pequena