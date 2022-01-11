Рязанцев попросили не парковать машины у края проезжей части из-за уборки снега

Госавтоинспекция проинформировала владельцев транспортных средств о масштабной уборке снега в Рязани.

Рязанцев попросили не парковать машины у края проезжей части из-за уборки снега. Об этом во вторник, 11 января, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в Рязани пройдет масштабная уборка снега с проезжей части с применением тяжелой техники. В связи с этим рязанцев попросили не парковаться у края проезжей части.

«В целях более эффективной и качественной уборки проезжая часть должна быть свободна от припаркованных автомобилей. В связи с этим сегодня подразделения Госавтоинспекции будут осуществлять помощь дорожным службам в освобождении дорог», — говорится в сообщении.

В случае, если автомобиль будет замечен у края проезжей части, с владельцем транспортного средства свяжутся и попросят переставить машину в другое место.