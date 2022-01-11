Рязанца задержали за кражу денег у своей бабушки

На 23-летнего мужчину завели уголовное дело.

В Рязани мужчину задержали за кражу денег у бабушки. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В один из дней новогодних каникул в полицию обратилась 73-летняя пенсионерка, проживающая в доме на улице Полевой. Она рассказала, что из кошелька, лежавшего в шкафу, пропали 4 000 рублей. Полицейские предположили, что деньги украл 23-летний внук потерпевшей. В последнее время он не появлялся дома.

Вечером в понедельник, 10 января, патрульные обратили внимание на мужчину, похожего на разыскиваемого. Они доставили установили его личность и доставили в отдел полиции.

На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).