Россиян предупредили о надвигающихся морозах и барическом «днище»

По прогнозам синоптика, морозы в центральной России продержатся в ближайшие двое суток, однако уже в пятницу резко потеплеет и показания барометров обрушатся на барическое «днище» — с 757 до 720 миллиметров ртутного столба.

Россиян предупредили о надвигающихся морозах и барическом «днище». Соответствующий прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец", сообщили во вторник, 11 января, РИА Новости .

По прогнозам синоптика, морозы в центральной России продержатся в ближайшие двое суток, однако уже в пятницу резко потеплеет и показания барометров обрушатся на барическое «днище» — с 757 до 720 миллиметров ртутного столба.

«В Центральной России в предстоящие сутки в тыл циклона суровый нордический ветер будет закачивать более студеные воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на 5-7 градусов ниже климатической нормы. Уже в течение текущего дня обозначится «обратный» суточный ход температуры, когда днем станет холоднее, чем минувшей ночью, — рассказал Тишковец.