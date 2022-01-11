На сайте ГИБДД заработал сервис по проверке штрафов

Накануне начались перебои в работе сервиса. В МВД объяснили, что неполадки связаны с обновлением программного обеспечения. Также там подчеркнули, что сервис начнет работать 11 января.

На сайте ГИБДД заработал сервис по проверке штрафов. Об этом во вторник, 11 января, сообщили РИА Новости .

Накануне начались перебои в работе сервиса. В МВД объяснили, что неполадки связаны с обновлением программного обеспечения. Также там подчеркнули, что сервис начнет работать 11 января.

Во второй половине дня 11 января сервис вновь заработал. Теперь автовладельцы могут снова проверять штрафы на официальном сайте ГИБДД.