На Московском шоссе образовалась пробка из-за аварии на путепроводе

На съезде с Приокского путепровода в сторону города столкнулись маршрутка и кроссовер.

На Московском шоссе образовалась пробка из-за аварии на путепроводе. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Авария произошла во вторник, 11 января. На съезде с Приокского путепровода в сторону города столкнулись маршрутка и кроссовер.

По данным сервиса «Яндекс. Карты» на месте ДТП образовалась пробка.

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что в аварии никто не пострадал.