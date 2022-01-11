Мишустин: cитуация с распространением COVID-19 ухудшается из-за штамма «Омикрон»

Ситуация с распространением COVID-19 ухудшается из-за штамма «Омикрон». Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет « Российская газета ».

«Важно быть готовыми к любому развитию событий. После новогодних праздников многие возвращаются домой из поездок, в том числе из-за рубежа. Необходимо это учитывать», — отметил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией.

На президиуме детально обсудили положение дел в стране. Глава правительства подчеркнул, что набор мер противодействия остается прежнему. Отмечается, что значимую роль играет своевременное тестирование, поскольку ранняя диагностика позволит начать лечение и защитить от заражения других людей. «В текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием», — заявил глава кабинета министров.

Наиболее надежным способом для борьбы с коронавирусом остается вакцинация, считает Мишустин. Масштабная кампания продолжается. «Есть все возможности, чтобы жители каждого российского субъекта — и за этим внимательно следит президент — могли бесплатно сделать прививку. Если пришло время, то и повторно», — подчеркнул премьер.