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Любимов в интервью для спецпроекта «Итоги года»: экономические успехи региона объективно выше, чем в среднем по России
В конце декабря РЗН. инфо опубликовал спецпроект «Итоги года», посвященный экономическим достижениям региона.

В конце декабря РЗН. инфо опубликовал спецпроект «Итоги года», посвященный экономическим достижениям региона.

В 2021 году Рязанская область добилась видимых успехов в экономике. Достижения в этой сфере отмечались федеральными СМИ и отраслевыми экспертами, их фиксировали рейтинги и статистические отчеты.

Для подготовки спецпроекта удалось побеседовать с губернатором Николаем Любимовым. Он рассказал, почему индустриальный парк «Рязанский» считает прорывным проектом, какие решения помогли развитию фармацевтического сектора, как рязанским аграриям удалось собрать очередной рекордный урожай. Губернатор ответил на вопросы, зачем лично участвует в бизнес-миссиях и возглавляет их, а также каких приоритетов в развитии экономики он будет придерживаться в 2022 году.

Кроме главы региона, интервью для спецпроекта дали заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, руководитель рязанского центра компетенций в сфере производительности труда Оксана Любимова, руководитель центра кластерного развития Максим Жданов и руководитель рязанского центра экспорта Анатолий Маркин.

Спецпроект «Экономические итоги года» читайте по ссылке.