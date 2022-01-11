Глава рязанской коммерческой организации возместил 26 миллионов рублей долга по налогам

Об этом сообщило региональное СУ С. К. России.

Глава рязанской коммерческой организации возместил 26 миллионов рублей долга по налогам. Об этом во вторник, 11 января, сообщило региональное СУ С. К. России .

Следствие установило, что в 2015—2016 годах гендиректор фирмы, занимающейся производством прочих пластмассовых изделий, уклонился от уплаты НДС на сумму более 26 миллионов рублей. По данным ведомства, он включал в декларации ложные сведения о сделках по поставке товаров с подконтрольными организациями.

Во время предварительного следствия он погасил долг. В связи с этим уголовное дело в отношении руководителя организации прекратили.