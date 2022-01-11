Елена Сорокина раскритиковала уборку ряда рязанских улиц

Мэр Рязани Елена Сорокина провела инспекцию по уборке рязанских дворов после снегопада. Об итогах проверки она во вторник, 11 января, отчиталась на странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам главы горадминистрации, она взяла часть адресов из обращений в «соцсетях». «Сегодня снова проехала по городу — посмотрела, как убираются дворы, остановки и подъезды к детским садам. Понимала, что запланированный подчиненными маршрут скорее всего „вылизан“, и со мной гуськом поедет снегоуборочная техника, поэтому поступила по-другому. Открыла соцсети, взяла оттуда проблемы, сказала, что едем по „моим“ адресам», — заявила Сорокина.
Мэр раскритиковала уборку улиц Рыбацкой, Подгорной (в районе дома № 39), Павлова, а также около проезда к школе № 8. Также Сорокина обратила внимание на плохую расчистку Приокского автовокзала, улицы Павлова, парковок у «Пик отеля», «Арагона» и «Старого города». По итогам инспекции Дирекции благоустройства города, предприятиям сферы гостеприимства, компаниям велели навести порядок на обозначенных участках.
«Продолжаем всеми силами и средствами убирать город, не снижаем темпы, усиливаемся по всем фронтам», — подытожила в своем посте Елена Сорокина.