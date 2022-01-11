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Елена Сорокина раскритиковала уборку ряда рязанских улиц
Мэр города провела инспекцию по списку «из соцсетей».

Мэр Рязани Елена Сорокина провела инспекцию по уборке рязанских дворов после снегопада. Об итогах проверки она во вторник, 11 января, отчиталась на странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы горадминистрации, она взяла часть адресов из обращений в «соцсетях». «Сегодня снова проехала по городу — посмотрела, как убираются дворы, остановки и подъезды к детским садам. Понимала, что запланированный подчиненными маршрут скорее всего „вылизан“, и со мной гуськом поедет снегоуборочная техника, поэтому поступила по-другому. Открыла соцсети, взяла оттуда проблемы, сказала, что едем по „моим“ адресам», — заявила Сорокина.

Мэр раскритиковала уборку улиц Рыбацкой, Подгорной (в районе дома № 39), Павлова, а также около проезда к школе № 8. Также Сорокина обратила внимание на плохую расчистку Приокского автовокзала, улицы Павлова, парковок у «Пик отеля», «Арагона» и «Старого города». По итогам инспекции Дирекции благоустройства города, предприятиям сферы гостеприимства, компаниям велели навести порядок на обозначенных участках.

«Продолжаем всеми силами и средствами убирать город, не снижаем темпы, усиливаемся по всем фронтам», — подытожила в своем посте Елена Сорокина.