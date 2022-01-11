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Экономист посоветовал не бояться возможного введения продуктовых карточек в России
По словам Руслана Гринберга, подобная практика есть в других странах.

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг призвал не бояться возможного введения продуктовых карточек для малообеспеченных россиян. Об этом сообщило РИА Новости.

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — отметил Гринберг.

Также экономист заявил, что ничего плохого в подобном нововведении он не видит.

«Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — заметил Гринберг.