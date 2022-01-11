Экономист посоветовал не бояться возможного введения продуктовых карточек в России

По словам Руслана Гринберга, подобная практика есть в других странах.

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг призвал не бояться возможного введения продуктовых карточек для малообеспеченных россиян. Об этом сообщило РИА Новости .

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — отметил Гринберг.

Также экономист заявил, что ничего плохого в подобном нововведении он не видит.

«Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — заметил Гринберг.