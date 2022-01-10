Юрист рассказала, что из-за процентов по банковским вкладам можно лишиться пособий

Если с депозитов в банках семья получает каждый месяц сумму более одного прожиточного минимума, пособия не назначат.

Юрист рассказала, что из-за процентов по банковским вкладам можно лишиться пособий. Об этом пишет Lenta.ru.

Ирина Сивакова, ранее руководившая юридической группой одного из управлений пенсионного фонда России, рассказала, что проценты по банковским вкладам учитываются в качестве доходов при назначении пособий.

Например, это касается пособий на ребенка в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет, а также назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если с депозитов в банках семья получает каждый месяц сумму более одного прожиточного минимума, пособия не назначат.

В некоторых регионах требование действует также при установлении пособий ветеранам труда.

Эксперт предупредила, что такие требования обязывают органы соцзащиты проверять наличие вкладов, их размер и условия у граждан, которые обратились за поддержкой.