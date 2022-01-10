Во второй раз за сутки Рязань «встала» в десятибалльных пробках

Ранее проблемы с дорожным движением возникали утром.

Во второй раз за сутки Рязань «встала» в десятибалльных пробках. Информация опубликована на сервисе «Яндекс.карты».

По данным ресурса, в понедельник, 10 января, особые трудности возникли на дорогах на Московском, Касимовском, Солотчинском шоссе, улицах Грибоедова, Введенской, Есенина, Ленина, Свободы, Дзержинского, Высоковольтной, Спортивной, Семашко.

Ранее проблемы с дорожным движением возникали утром.