Во второй раз за сутки Рязань «встала» в десятибалльных пробках
Ранее проблемы с дорожным движением возникали утром.
Во второй раз за сутки Рязань «встала» в десятибалльных пробках. Информация опубликована на сервисе «Яндекс.карты».
По данным ресурса, в понедельник, 10 января, особые трудности возникли на дорогах на Московском, Касимовском, Солотчинском шоссе, улицах Грибоедова, Введенской, Есенина, Ленина, Свободы, Дзержинского, Высоковольтной, Спортивной, Семашко.
Ранее проблемы с дорожным движением возникали утром.