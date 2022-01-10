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Во Владивостоке двое мужчин пытались похитить шестилетнего мальчика
Инцидент случился возле дома мальчика — он катался на коньках у себя во дворе.

Во Владивостоке двое мужчин пытались похитить шестилетнего мальчика. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил telegram-канал Mash.

Инцидент случился возле дома мальчика — он катался на коньках у себя во дворе. По дороге домой его схватили два незнакомца и потащили в сторону продуктового магазина. Ребенок начал кричать и вырываться. Ему на помощь прибежал его 16-летний брат и случайный прохожий. Мальчика отбили, позвонили маме, которая была на парковке неподалеку.

Нападавшие мужчины пытались спрятаться в супермаркете. Следом за ними в магазин пришла мать вместе с мальчиком, где ребенок опознал одного из них. На место вызвали полицейских. По данному факту проводится проверка.