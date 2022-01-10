Вирусолог предупредил о возможности заразиться сразу двумя видами коронавиурса

Штамм «омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19.

Вирусолог предупредил о возможности заразиться сразу двумя видами коронавиурса. Об этом пишет URA.RU.

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что штамм «омикрон» имеет способность объединяться с другими вариантами COVID-19.

Он отметил, что «омикрон» в настоящее время начинает вытеснять предыдущий штамм «дельта», поэтому возможны варианты одновременного заражения двумя вариантами коронавируса.

Также Чепурнов рассказал, что «омикрон» отличается от других штаммов тем, что в его составе присутствует фрагмент генома другого вируса, предположительно простудного свойства.

«Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка. Если раньше это была мутация, — то есть, одна буква меняется, это изменяет аминокислоту, соответственно, изменяет конфигурацию белка, — но это мутация случайная», — уточнил вирусолог.