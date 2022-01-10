В УМВД рассказали подробности субботнего наезда на двух пешеходов в Канищеве

Инцидент произошел на улице Бирюзова 8 января.

В рязанском УМВД рассказали подробности субботнего наезда на двух пешеходов в Канищеве.

Авария произошла 8 января, примерно в 21:35, около дома № 21 корпус 2 по улице Бирюзова.

По предварительным данным, 44-летний житель Подмосковья на Mitsubishi Lancer сбил 39-летнего рязанца и 48-летнюю женщину, пересекавших дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате аварии пешеходы получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка.