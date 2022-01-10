В Рязанской области за сутки зафиксировали 15 смертей от коронавируса

Данные на понедельник, 10 января, привели в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 15 смертей от коронавируса. Данные на понедельник, 10 января, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев за период пандемии составило 2 628.

За сутки коронавирусом заболели 79 человек. Всего с начала пандемии — 62 399. За сутки выздоровели 20 человек, всего число вылечившихся достигло 57 858.

В России за сутки выявили 15 830 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 10 666 679.

За сутки выздоровели 19 890 человек, всего с начала пандемии вылечились 9 706 802 человек.

За сутки скончались 741 человек, всего — 316 904.