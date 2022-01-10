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В рязанской больнице пересадили почку пациенту, переболевшему COVID-19
Мужчина с осени был привязан к процедуре гемодиализа.

В рязанской ОКБ пересадили почку пациенту, переболевшему COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Мужчина переболел коронавирусом прошлой осенью. После этого у него появилась почечная недостаточность. Он оказался привязанным к процедуре гемодиализа — аппарату искусственной почки. Через день ему требовалось очищение крови.

«Поэтому когда мужчине позвонили из ОКБ и сообщили, что появился донорский орган, он, не раздумывая, согласился на операцию», — отметили в ведомстве. Всего пациент провел в больнице около десяти дней.

По словам главврача учреждения Андрея Карпунина, в неблагоприятном с точки зрения эпидемиологической ситуации 2021 году специалисты провели 15 операций по пересадке органов. «Трансплантация полностью меняет жизнь наших пациентов — тем, кому пересадили почку, теперь не требуется гемодиализ, пациенты, с пересаженной печенью получают новый шанс на жизнь», — отметил врач.

Первую пересадку почки в областной клинической больнице выполнили в декабре 2018 года. Всего за три года врачи провели 33 трансплантации почки и 5 трансплантаций печени.