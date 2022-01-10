В Рязани засняли девять троллейбусов, вставших в пробку

По словам автора публикации, троллейбусы заметили в районе «Нити». Причина остановки транспортных средств неизвестна.

В Рязани засняли девять троллейбусов, которые встали в пробку. Кадры опубликовали в понедельник, 10 января, в группе « Подслушано у водителей Рязани ».

По словам автора публикации, троллейбусы заметили в районе «Нити». Причина остановки транспортных средств неизвестна.

Автор также добавил, что из-за этого на дороге образовалась пробка. Согласно сервису «Яндекс.Пробки» на момент 21:00 на проезде Яблочкова в сторону Дашково-Песочни автомобили все еще стоят.

Судя по кадрам, все троллейбусы ехали без пассажиров.