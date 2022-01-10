В Рязани прошла благотворительная акция «Добромобиль»

Благотворительную помощь доставили фондам «Старость в радость» и «Мы вместе».

Благотворительную помощь, собранную в автосалоне «Автоцентр ГАЗ Регион62» по адресу Куйбышевское шоссе, дом № 51, «Добромобиль» доставил подопечным фонда «Старость в радость». Представители фонда сердечно поблагодарили компанию «Регион62» и лично руководителя отдела продаж дилерского центра ГАЗ Игоря Агапкина, благодаря которым все подарки доехали до своих адресатов совершенно бесплатно.

«Спасибо за машинку и прекрасного волшебника водителя, который довез важный груз в целости и сохранности и теперь он радует пожилых людей в домах-интернатах!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице фонда.

Также группа компаний «Регион62» передала подопечным фонда «Мы вместе» сладкие подарки и предметы личной гигиены, а самому фонду — принтер для работы.