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В Рязани полицейские задержали пьяного водителя
Инцидент произошел ночью в Горроще.

В рязанской Горроще полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщил сайт регионального УМВД в понедельник, 10 января.

Инцидент произошел в ночное время.

Патрульные обратили внимание на автомобиль Opel Zafira, неуверенно передвигавшийся по дороге на улице Островского. После требований полицейских машина остановилась на улице Полетаева. Правоохранители выяснили, что за рулем находился 49-летний нетрезвый рязанец.

Для дальнейшего разбирательства патрульные вызвали представителей ДПС. Они потребовали от рязанца пройти медосвидетельствование. Тот отказался. Из-за этого на мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.