В Рязани на Северной окружной произошло ДТП

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на момент 10:05 автомобили стоят до второго Борковского карьера.

В Рязани на Северной окружной произошло ДТП. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили очевидцы в группе « ДТП|Аварии|Рязань ».

Со слов рязанцев, авария случилась перед развязкой на улице Каширина. Судя по кадрам, на дороге столкнулись две иномарки.

Также пользователи сообщили, что со стороны Канищева собралась пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на момент 10:05 автомобили стоят до второго Борковского карьера.