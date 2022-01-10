В России вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей

Закон об уголовном наказании для лихачей рецидивистов подписал в конце декабря президент Владимир Путин. Уголовная ответственность начала действовать с 10 января.

В России вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей. Об этом в понедельник, 10 января, напомнили РИА Новости .

Он касается водителей, которые ранее привлекались к административной ответственности или были лишены прав. Теперь за превышение скорости более чем на 60 километров в час и неоднократный выезд на встречную полосу автомобилистам грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет. При повторном нарушении срок наказания вырастает до трех лет, а сумма штрафа составляет от 300 до 500 тысяч рублей.

Санкции статьи также запрещают занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью шесть лет, а также предусматривают исправительные либо обязательные работы.

Напомним, закон об уголовном наказании для лихачей-рецидивистов подписал в конце декабря президент Владимир Путин.