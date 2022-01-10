В Песочне неизвестные выбили передние стекла у легковушки
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 10 января.
В Песочне неизвестные выбили передние стекла у легковушки. Об этом владелец машины написал в
По его словам, инцидент произошел в ночь на понедельник, 10 января. Рязанец отметил, что его соседи также пострадали от рук хулиганов.
«Сегодня в ночь получил новогодний подарок от отмороженных морозов. В Песочне выбивают передние стекла. Пообщался с соседями, я оказался уже не первый», — прокомментировал автор фото.