В Песочне неизвестные выбили передние стекла у легковушки

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 10 января.

В Песочне неизвестные выбили передние стекла у легковушки. Об этом владелец машины написал в группе «Новости Рязани «ВКонтакте».

По его словам, инцидент произошел в ночь на понедельник, 10 января. Рязанец отметил, что его соседи также пострадали от рук хулиганов.

«Сегодня в ночь получил новогодний подарок от отмороженных морозов. В Песочне выбивают передние стекла. Пообщался с соседями, я оказался уже не первый», — прокомментировал автор фото.