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В новогодних гуляниях в Рязани приняли участие 45 тысяч человек
О проделанной работе заместителю главы администрации города Надежде Штевниной отчитались представители управления культуры.

В новогодних гуляниях в Рязани приняли участие 45 тысяч человек. О проделанной работе заместителю главы администрации города Надежде Штевниной отчитались представители управления культуры.

По их данным, всего в период с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в областном центре прошло более 70 онлайн и офлайн мероприятий.

Среди них — акция «Новогодний Морозобус». По-новогоднему оформленный автобус ездил по намеченным маршрутам и останавливался на 66 остановках. Проводился проект «Сказки от Забавы». В рамках него состоялись семь выездов в учреждения соцсферы, а также были организованы новогодние спектакли и кинопоказы, которые посетили 4200 человек.

Центральным событием для рязанцев стал Новогодний фестиваль забав. 25 декабря на площади Победы состоялось представление от Забавы Путятишны, организован сказочный флешмоб ростовых кукол, а на улицы города выехал «Забавный морозобус».

Кроме того, в ЦПКиО подвели итоги онлайн-фестиваля «Рязань — Забавами богата», который проходил в трех номинациях: «Забавы ради», «Новогодние фантазии» и «Рецепты от Забавы». Участники присылали свои видеоролики, а с 21 декабря по 6 января проходило онлайн-голосование за лучшую работу.

Также проходил фестиваль ледовых скульптур, в рамках которого пять команд рязанских скульпторов вырезали изо льда пять трехметровых фигур.

Еще одной посещаемой площадкой для местных жителей и гостей города стал Лесопарк. В период с 27 декабря по 9 января его посетили 23 000 человек.