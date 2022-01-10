В новогодние праздники в рязанской колонии умер заключенный
Трагедия произошла в новогодние праздники.
В Милославском районе в исправительной колонии № 1 умер 44-летний заключенный. Об этом сообщил следователь Скопинского МСО СУ
Инцидент произошел в новогодние праздники. Известно, что мужчина отбывал наказание из-за преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.
По неофициальным данным, он проживал в другом регионе.
По словам следователя, в ходе осмотра не выявлено признаков насильственной смерти. Организована доследственная проверка.