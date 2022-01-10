В новогодние праздники рязанские газовики устранили более 150 аварийных ситуаций

На время праздничных дней в каждом муниципальном районе газовая аварийно-диспетчерская служба была переведена на усиленный режим работы.

В новогодние праздники в аварийно-диспетчерские службы АО «Газпром газораспределение Рязанская область» поступила 151 аварийная заявка от жителей региона. На вызовах специалисты компании выявляли и устраняли утечки газа на наружных и внутренних газопроводах, внутридомовом и внутриквартирном газовом оборудовании, а также прочие неисправности в работе газовых приборов.

«На время праздничных дней в каждом муниципальном районе газовая аварийно-диспетчерская служба была переведена на усиленный режим работы. Ведь наша главная задача — предупредить возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на сетях, организовать бесперебойное газоснабжение потребителей и безаварийную эксплуатацию газопроводов» — подчеркнул начальник центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Владимир Григорьев.

В компании напомнили, что в случае возникновения запаха газа или же неисправности газового оборудования рязанцам следует позвонить в аварийно-диспетчерскую службу по номерам 04, 104 — с мобильного телефона; или позвонить по номеру Единой службы спасения — 112.

Справка:

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в группу «Газпром межрегионгаз». ГРО занимается транспортировкой природного газа потребителям Рязанской области, эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием ВДГО.