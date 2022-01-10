В Кирове мужчина пытался задушить таксиста

Инцидент произошел в пятницу, 7 января.

В Кирове мужчина пытался задушить таксиста. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СУ С. К. России .

Инцидент произошел в пятницу, 7 января.

По данным следствия, 21-летний мужчина вызвал такси к дому на улице Мостовицкой. Сидя в салоне автомобиля, он накинул веревку на шею 34-летнего водителя. Пострадавший сопротивлялся. После этого подозреваемый выскочил из машины и скрылся с места.

После его местонахождение установили. Мужчину задержали.

На кировца завели уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Решается вопрос о мере пресечения.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.