В Кирове мужчина пытался задушить таксиста
Инцидент произошел в пятницу, 7 января.
В Кирове мужчина пытался задушить таксиста. Об этом сообщило
Инцидент произошел в пятницу, 7 января.
По данным следствия, 21-летний мужчина вызвал такси к дому на улице Мостовицкой. Сидя в салоне автомобиля, он накинул веревку на шею 34-летнего водителя. Пострадавший сопротивлялся. После этого подозреваемый выскочил из машины и скрылся с места.
После его местонахождение установили. Мужчину задержали.
На кировца завели уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Решается вопрос о мере пресечения.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.