В Казахстане заявили о контроле над ситуацией в стране

По словам представителей КНБ, ситуация в стране стабилизирована и находится под контролем.

В Казахстане заявили о контроле над ситуацией в стране. Об этом в понедельник, 10 января, РИА Новостям сообщили в пресс-службе комитета национальной безопасности.

По словам представителей КНБ, ситуация в стране стабилизирована и находится под контролем.

«По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем. С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.