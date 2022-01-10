В Госдуме предложили запускать салюты только в определенное время

По словам автора предложения, это поможет снизить количество несчастных случаев при использовании пиротехники.

В Госдуме предложили запускать салюты только в определенное время. Об этом пишет ТАСС.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в МЧС с просьбой проверить как россияне соблюдают меры безопасности при запуске салютов в новогодние праздники.

Депутат предложила установить определенное время для использования пиротехнических средств, а за нарушение назначать штраф. Разрешенные часы должны установить региональные власти.

По словам Лантратовой, это поможет снизить количество несчастных случаев при использовании пиротехники.