В Госдуме предложили запускать салюты только в определенное время
По словам автора предложения, это поможет снизить количество несчастных случаев при использовании пиротехники.
В Госдуме предложили запускать салюты только в определенное время. Об этом
Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в МЧС с просьбой проверить как россияне соблюдают меры безопасности при запуске салютов в новогодние праздники.
Депутат предложила установить определенное время для использования пиротехнических средств, а за нарушение назначать штраф. Разрешенные часы должны установить региональные власти.
По словам Лантратовой, это поможет снизить количество несчастных случаев при использовании пиротехники.